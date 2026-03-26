Набиуллина рассказала, что должно происходить с инфляцией в России

Инфляция в России должна и будет снижаться, заявила председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина. Ее слова передает ТАСС.

По данным Федеральной службы государственной статистики (Росстата), инфляция в России за период с 17 по 23 марта составила 0,19%. Значение оказалось выше по сравнению с предыдущей неделей. Тогда инфляция достигла 0,08%.

С начала марта рост потребительских цен в стране составил 0,41%, а с начала 2026 года — 2,78%.

Анализ сведений, собранных за аналогичный период марта текущего и прошлогоднего годов, свидетельствует о том, что годовая инфляция в РФ демонстрирует ускорение. Согласно методике Банка России, основанной на недельной динамике, инфляция выросла с 5,88% до 5,99% на 16 марта. Расчеты министерства экономического развития, при которых использовались среднесуточные данные за весь март 2025 года, также указывают на ускорение инфляции — с 5,79% до 5,84% на 16 марта. Разница в оценках вызвана тем, что в марте прошлого года рост цен был умеренным в первой половине месяца, но позже ускорился.