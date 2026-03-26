Серьезная нагрузка: в Германии пытаются решить проблему с резким ростом цен на бензин

Перед голосованием в бундестаге по законопроекту, призванному усилить контроль за ценами на топливо, депутат от ХДС Юрген Хардт заявил, что автомобилистам придется временно смириться с удорожанием заправок. В интервью BILD он назвал это разумным в сложившихся обстоятельствах.

Парламент рассматривает меры, расширяющие полномочия антимонопольного ведомства и ограничивающие частоту повышения цен на АЗС — не чаще одного раза в сутки. Инициатива направлена на борьбу со спекуляциями на фоне роста мировых цен на нефть.

Хардт допустил, что водители могут переплачивать за полный бак 20–25 евро в течение ограниченного периода. При этом он признал, что для тех, чья работа связана с постоянными разъездами, такая нагрузка окажется серьезной. В случае дальнейшего ухудшения ситуации, по его словам, правительству придется разрабатывать дополнительные меры поддержки.

Согласно последним данным Федерального статистического управления Германии (Destatis), гармонизированные с европейскими стандартами потребительские цены показали рост на 2% в годовом выражении в феврале.