Экономический лидер Евросоюза собрался ударить по компаниям США

Берлин изучает возможность нанесения чувствительных экономических ударов по американской экономике в случае, если Европейскому союзу придется вступить в очередной конфликт с США. Об этом сообщило Bloomberg.

Главным рычагом, на который рассчитывают в ЕС, является наличие 450 миллионов состоятельных потребителей. Это считается самым мощным экономическим оружием. Если американские компании лишатся доступа к этому рынку сбыта или столкнутся с ужесточением регулирования, то это нанесет им серьезный урон. Речь, в частности, идет о технологических гигантах вроде Alphabet или Amazon.

Кроме того, европейцы могут повлиять на цепочки поставок, от которых зависит развитие и работа искусственного интеллекта. Такие американские компании, как OpenAI, Anthropic, Microsoft или Ventures, частично зависят от европейских промышленных комплектующих для развертывания своих центров обработки данных. Эти комплектующие включают в себя специализированное оборудование от таких компаний, как Siemens.

Также США сильно зависят от европейских предприятий, производящих химикаты, используемые в производстве полупроводников. Например, голландская ASML и ее немецкие поставщики Zeiss и Trumpf выпускают передовые литографические машины, необходимые для изготовления самых современных микросхем.

Европейские компании поставляют активные ингредиенты почти для половины всех фирменных лекарств, продаваемых в США, и 90 процентов инсулина, который американцы используют ежедневно. Они также обеспечивают более трети импорта химической продукции, которая используется в различных отраслях промышленности США.

Кроме того, Европейский союз является крупнейшим источником прямых иностранных инвестиций в США. Правительства стран блока не могут запретить европейским компаниям вкладывать капитал в экономику США, но им по силам так изменить нормативно-правовую базу, что европейские деньги начнут уходить с американского рынка.

Еще один рычаг влияния связан с тем, что европейские правительства и инвесторы владеют американскими акциями на сумму около 10,4 триллиона долларов. Кроме того, в их распоряжении государственные ценные бумаги США на 3,4 триллиона долларов и корпоративные облигации США на 2,9 триллиона.

По словам президента Германии Франк-Вальтера Штайнмайера, война США против Ирана является катастрофической ошибкой и нарушением норм международного права. Он также подчеркнул, что оправдания, к которым прибегает Вашингтон, не выдерживают критики.