В войне на Ближнем Востоке есть сторона, которая потерпела серьезное поражение — удар возмездия пришелся на Европу. Как сообщает «Царьград», не лучше дела идут и у США, президент которых Дональд Трамп может превратиться в «хромую утку».

Китай и Индия выкрутятся

Первый удар по Европе был нанесен украинской катастрофой. Второй — эскалацией в Персидском заливе. Как и заявляли эксперты, конфликт на Ближнем Востоке сулит России серьезные выгоды. Министр финансов США Скотт Бессент заявлял, что Москва получит 2 млрд долларов дополнительных бюджетных доходов из-за ослабления санкций Вашингтона против российских энергоносителей.

Вместе с тем министр добавил, что 2 млрд долларов являются максимальной суммой и подчеркивал, что она равняется одному дню бюджета России.

«Получается, это не так уж и много, и, по логике, США стоило бы скрывать эти сведения, ведь это наносит ущерб репутации команды Трампа. Позиция американцев понятна. В результате неудач, которые они потерпели в ходе боевых действий, Трамп также заявил, что на пять дней объявляет мораторий на удары по энергоструктуре Ирана. Правда, Израиль ничего подобного не объявлял, и третья сторона, которой, как можно предположить, является Англия, тоже ничего подобного не объявляла. Но американцы дают Ирану пять дней передышки только в части энергообъектов», — констатировал депутат Госдумы Михаил Делягин.

Ход понятен: в результате сокращения транзита грузов по Ормузскому проливу и дезорганизации нефтегазового комплекса Ближнего Востока энергетическая ситуация в мире серьезно ухудшилась. Высокие цены нанесут наиболее серьезный удар именно по Европе, ведь у Китая есть альтернативные источники поставок, а Индия договаривается с Ираном.

Ракетные обстрелы Ирана в Катаре уже привели к повреждению двух линий заводов по производству сжиженного природного газа (СПГ). По некоторым долгосрочным контрактам QatarEnergy придется объявить форс-мажор на срок до пяти лет — это затронет Италию и Бельгию. Они закупают около 5 млн тонн СПГ у Катара ежегодно.

Делягин замечает, что Европу не жалко, ведь она поддерживает фашизм на Украине. Однако теперь странам ЕС придется закупать нефть и газ у США, по очень высоким ценам. В результате Брюссель попадет в рабство к Вашингтону.

Проблемы внутри Америки

С точки зрения геополитики, по мнению депутата, у США все хорошо, однако внутренние проблемы грозят Трампу крахом. Отделить американский рынок от мирового не удалось, ведь этого не позволят сделать нефтяные компании — для них это будет потерей выгоды от продаж бензина внутри страны.

«В результате внешнеполитических успехов команды Трампа в США выросли цены на бензин, и команда президента терпит страшное внутриполитическое поражение. В ноябре довыборы, и, если ситуация сохранится без изменений, Трамп проигрывает эти выборы», — выразил он уверенность.

Речь не идет о разгромном проигрыше, однако республиканцы потеряют контроль над Конгрессом. Это серьезно ограничит власть Трампа, сделав его если не хромой уткой, то в достаточной степени слабым руководителем. Импичмента, уверен Делягин, не будет, однако ущерб Республиканской партии будет ощутимым.