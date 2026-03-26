Россия начала продавать нефть без дисконта

Россия продаёт нефть с нулевым дисконтом или даже с премией.

Об этом журналистам сообщил вице-премьер РФ Александр Новак.

«Что касается премии покупателей, непосредственно потребителей, от дисконта мы сегодня перешли либо к нулевому дисконту, либо даже частично с премией», – приводит РБК слова Новака.

Условия для торговли российской нефтью по справедливой цене возникли на фоне созданного из-за эскалации военного конфликта на Ближнем Востоке дефицита на нефтяном рынке.

Как сообщал «ФедералПресс», ранее Евросоюз заявил о планах по полному отказу от российских энергоресурсов с 2027 года и собирался обнародовать соответствующее решение 15 апреля, однако позже Еврокомиссия отсрочила публикацию данной инициативы.