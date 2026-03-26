Набиуллина: нельзя развивать экономику за счет карманов россиян

Набиуллина считает, что нельзя развивать экономику за счет карманов россиян
Устойчивый экономический рост невозможно обеспечить за счет "карманов граждан" или путем безоглядного распределения дешевых денежных ресурсов. Об этом сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в Госдуме.
По ее словам, подобные попытки неизбежно оборачиваются ускорением инфляции, такая ситуация уже наблюдалась в 2024 году.
"На эти грабли нельзя опять наступать", - подчеркнула она.
Ранее, как писала "РГ", Эльвира Набиуллина сообщила, что за прошлый год инфляция в нашей стране уменьшилась до 5,6%, но это все равно высокий показатель, и он должен снижаться дальше.