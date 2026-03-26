Набиуллина: нельзя развивать экономику за счет карманов россиян

Устойчивый экономический рост невозможно обеспечить за счет "карманов граждан" или путем безоглядного распределения дешевых денежных ресурсов. Об этом сказала глава Центробанка Эльвира Набиуллина в Госдуме.

По ее словам, подобные попытки неизбежно оборачиваются ускорением инфляции, такая ситуация уже наблюдалась в 2024 году.

"На эти грабли нельзя опять наступать", - подчеркнула она.

Ранее, как писала "РГ", Эльвира Набиуллина сообщила, что за прошлый год инфляция в нашей стране уменьшилась до 5,6%, но это все равно высокий показатель, и он должен снижаться дальше.