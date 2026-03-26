Силуанов призвал бизнес снижать издержки вслед за правительством

Антон Силуанов призвал российский бизнес заняться сокращением издержек по аналогии с тем, как правительство сейчас пересматривает бюджетные расходы.

Об этом министр финансов заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП), передает РИА Новости.

«Сегодня как раз то время, когда надо задуматься о своей конкурентоспособности. И вот как раз вопрос расчистки издержек, оптимизации своих расходов, производительность труда — то, что сейчас в первую очередь требуется и бизнесу, ну и, конечно, экономике в целом», – заявил Силуанов.

По его словам, для кабинета министров ключевой задачей сейчас стала работа с бюджетным балансом не только на текущий год, но и на среднесрочную перспективу. Министр отметил, что правительство пересматривает прежние решения и использует подход нулевого бюджетирования, сохраняя приоритеты в сфере технологического суверенитета и более адресной социальной поддержки.

Съезд Российского союза промышленников и предпринимателей традиционно завершает Неделю российского бизнеса. На той же площадке Силуанов также призвал компании активнее использовать IPO и SPO как источник развития.