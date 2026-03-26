Набиуллина назвала главный тормоз российской экономики

Низкая производительность труда является одним из главных барьеров для устойчивого роста российской экономики. Об этом заявила глава Центробанка (ЦБ) Эльвира Набиуллина в ходе выступления в Госдуме. Ее слова приводит ТАСС.

Именно этот фактор, а не высокая ключевая ставка, является ключевым тормозом российской экономики, отметила она. По уровню производительности труда, констатировала Набиуллина, Россия заметно отстает от стран-лидеров.

«Эффективность — ключевое направление роста экономики», — резюмировала руководитель регулятора.

Ускорить темпы роста российской экономики за счет притока новых работников будет крайне сложно, добавила Набиуллина. Почти все свободные ресурсы в настоящее время так или иначе уже задействованы, а уровень безработицы остается на рекордно низком уровне.

«Это означает то, что экономика может расти только по мере роста производительности труда», — заключила глава ЦБ.

На фоне острого кадрового голода в ряде отраслей одним из способов повышения производительности труда в стране глава Минпромторга Антон Алиханов называл массовую роботизацию. Глава ведомства поручил госкорпорациям разработать план по переводу предприятий на режим так называемых темных цехов, то есть полностью роботизированное производство без участия людей. Схожего мнения по этому вопросу придерживается и замглавы администрации президента России Максим Орешкин. Несмотря на это, в Госдуме урезали расходы бюджета на эти цели в 2025 году на 1,7 миллиарда рублей. Главной причиной стал стремительный рост дефицита госказны.