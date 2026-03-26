Новая купюра и уровень инфляции: как война отразилась на экономике Ирана

Конфликт в Иране оказал негативное воздействие на экономику страны, однако не привел к ее обвальному спаду. Об этом заявил директор Центра междисциплинарных исследований Института государственного и муниципального управления НИУ ВШЭ Марат Зембатов, передают «Ведомости».

В банковском секторе наблюдается рост транзакционного спроса на наличные средства и денежные переводы. Выпуск в обращение купюры номиналом 10 млн риалов, по мнению эксперта, призван частично снизить напряженность с наличностью и является продолжением денежной реформы.

Связь между развитием конфликта, ценами на нефть и газ и состоянием иранской экономики оценивается как напряженная. Как отмечает Зембатов, несмотря на очевидный краткосрочный положительный эффект для нефтезависимой по доходам экономики, Иран не может автоматически конвертировать высокие цены в значительный макроэкономический выигрыш.

Инфляция в стране, вероятнее всего, сохранится на уровне около 40%. Риал продолжит демонстрировать высокую волатильность, а реальный сектор будет испытывать давление со стороны импорта, ситуации с электроэнергией, спроса на наличность и логистических рисков.