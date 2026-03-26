Володин назвал количество антироссийских санкций

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в отношении России введено беспрецедентное количество санкций, - более 31 тысячи.

© Российская Газета

"Что касается санкций, которые объявлены Российской Федерации, их количество беспрецедентно - 31 507 санкций", - заявил спикер в ходе отчета в ГД главы Центробанка о работе за 2025 год.

В связи с этим он заявил о важности объединения всех политических сил страны, а также о необходимости тщательно выверять все решения.

"Мы не имеем права на ошибки", - уверен Володин.

Кроме того, он положительно отозвался о работе главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной - в результате ее деятельности максимально повысилась эффективность банковской системы. "Она не рушится", несмотря на санкции и другие вызовы.

Председатель ГД обратил внимание и на создание национальной платежной системы. Однако проблемой, по его словам, остается то, что "экономика страдает от высокой ключевой ставки".

При этом в дискуссии о снижении ключевой ставки, по оценке Володина, нужно стремиться к балансу между развитием экономики и защитой средств граждан.