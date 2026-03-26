Потанин: Экономика России стабильна, как дуб в грозу

Экономика России похожа на дуб, который стоит в поле в период грозы. Такую аналогию провел президент "Норникеля" Владимир Потанин.

"Гроза гремит, ветер дует, ветви дуба колышутся, а сам он стоит стабильно", - сказал он представителям СМИ в кулуарах съезда Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

Как ранее писала "РГ", в работе съезда принял участие президент страны Владимир Путин. В частности, он отметил, что российскому бизнесу нужно сохранять умеренный консервативный подход, в то время как международные рынки лихорадит.