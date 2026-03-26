Еженедельный прирост стоимости дизеля составил в среднем 93 гроша (эквивалент 0,25 доллара США). По данным отчета, опубликованного 25 марта, средняя стоимость литра топлива по стране достигла 8,69 злотого (2,36 доллара США).

Предыдущий ценовой пик на дизельное топливо в Польше был зарегистрирован 19 октября 2022 года, когда цена за литр достигала 8,08 злотого (2,2 доллара США).

Напомним, что ранее во Франции была инициирована петиция с требованием отмены санкций против России, причиной которой стало повышение стоимости горючего.