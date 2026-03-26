ЕК признала сложность отказа от российского газа по одной причине

Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович признал, что из-за конфликта на Ближнем Востоке возросла сложность отказа от российского газа.

«Избавиться от него в условиях кризиса на Ближнем Востоке сложнее, - сказал еврочиновник в интервью газете Monde. - Но не невозможно». Он подчеркнул: «Сегодня мы сталкиваемся с кризисом цен, а не с кризисом поставок». «Мы диверсифицировали поставщиков, - продолжил Шефчович. - И мировое производство сжиженного природного газа в ближайшие годы значительно вырастет».

Совет Евросоюза в январе утвердил новый регламент о поэтапном отказе от импорта российского сжиженного природного газа (СПГ) и трубопроводного газа. Так, запрет на импорт СПГ по краткосрочным контрактам, согласно планам, вступит в силу уже 25 апреля 2026 года, а по долгосрочным - с 1 января 2027 года. Что касается трубопроводного газа, то по краткосрочным контрактам запрет должен вступить с 17 июня 2026 года, а по долгосрочным - с 1 ноября 2027 года.

В этом же интервью Еврокомиссар по торговле Марош Шефчович подтвердил, что Брюссель по-прежнему намерен полностью запретить импорт российской нефти, несмотря на конфликт на Ближнем Востоке и серьезный рост цен.