Нефтяные доходы Ирана резко выросли после начала войны

Иран фактически остался единственным экспортером нефти через Ормузский пролив. В свете этого доходы Исламской Республики от продажи энергоресурсов резко выросли, пишут обозреватели Пол Буркхардт, Патрик Сайкс и Джулиан Ли в статье для Bloomberg.

ВВС и ВМС США 28 февраля нанесли ряд ударов по школам, правительственным зданиям, спортивным комплексам Ирана. КСИР в ответ нанес ракетные удары по американским базам на Ближнем Востоке, перекрыл Ормузский пролив.

В дальнейшем стороны продолжили обмен ударами. В четверг, 26 марта, КСИР заявил о проведении 82-й волны операции «Обещание правды — 4». В США, в свою очередь, заявили, что через посредников направили Тегерану предложения по мирной сделке.

«Вероятно, с начала войны Иран получил сотни миллионов долларов дополнительного дохода от продажи нефти, извлек выгоду из резкого роста цен на свою нефть после того, как стал единственным крупным экспортером, имеющим право использовать Ормузский пролив», — отметили авторы статьи.

Журналисты уточнили, что Исламская Республика смогла сохранить объем экспорта на довоенном уровне — порядка 1,6 млн баррелей в день. Они добавили, что в феврале Иран зарабатывал в среднем 115 млн долларов в день, в марте его доход составил предположительно порядка 139 млн долларов в день.

Способность Тегерана поддерживать финансовую стабильность страны значительно снизила эффект от ежедневных ударов авиации США и Израиля по целям на территории Ирана, констатировали обозреватели.

Авторы статьи предположили, что после снятия санкций со стороны США иранская сторона получит еще большую выгоду.

«Администрация Дональда Трампа практически умоляет Иран продать нефть», — признал старший научный сотрудник ЦГЭП Колумбийского университета Ричарда Нефью.

Исследователь заметил, что до начала конфликта был уверен — США предпримут жесткие меры для перехвата судов с иранской нефтью. Он добавил, что этого не произошло.