США сняли санкции с Минфина Белоруссии

США сняли санкции с Министерства финансов Белоруссии и ряда зарегистрированных в республике организаций. Это следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

«В уведомлении, распространенном управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, отмечается, что «обстоятельства более не оправдывают сохранение в силе ограничений, введенных [в свое время] против Министерства финансов Республики Беларусь». В связи с этим данные рестрикции аннулируются», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В перечень исключений из-под действия ограничений вошли также Белинвестбанк, Банк развития республики и компания «Беларуськалий».

О намерении Вашингтона отменить эти санкции сообщил на прошлой неделе спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул, который встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко.