США сняли санкции с Минфина Белоруссии

США сняли санкции с Министерства финансов Белоруссии и ряда зарегистрированных в республике организаций. Это следует из данных управления по контролю за иностранными активами (OFAC) Минфина США.

США сняли санкции с Минфина Белоруссии
«В уведомлении, распространенном управлением по контролю за иностранными активами Минфина США, отмечается, что «обстоятельства более не оправдывают сохранение в силе ограничений, введенных [в свое время] против Министерства финансов Республики Беларусь». В связи с этим данные рестрикции аннулируются», — говорится в сообщении, которое цитирует ТАСС.

В перечень исключений из-под действия ограничений вошли также Белинвестбанк, Банк развития республики и компания «Беларуськалий».

О намерении Вашингтона отменить эти санкции сообщил на прошлой неделе спецпосланник президента США по Белоруссии Джон Коул, который встретился в Минске с президентом Александром Лукашенко.