Первая страна объявила ЧС в связи с ситуацией в Иране

Филиппины объявили чрезвычайное положение в связи с дефицитом энергоресурсов, вызванным конфликтом США и Ирана. Об этом сообщил телеканал CNN.

«Глава МИД Филиппин Мария Тереса Ласаро заявила, что запасов нефти в стране хватит на 40-45 дней. Она рассказала об «эффекте домино», который вызовет рост цен на энергоносители», — отметил телеканал.

По данным CNN, в стране ввели меры по энергосбережению, субсидированию топлива, снижению транспортных расходов, меры против спекуляций при поставках нефтепродуктов.

Филиппины стали первой страной в мире, кто объявил ЧС из-за нехватки энергетических ресурсов на фоне военного конфликта.

До этого генеральный директор британского нефтегазового гиганта Shell Ваэль Саван заявил, что Европа вскоре начнет испытывать те же перебои в поставках топлива из-за войны в Иране, с которыми в последние недели столкнулась Азия.

