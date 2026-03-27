ЦБ Турции распродал около 60 тонн золота на фоне войны в Иране

Центральный банк Турции за последние недели резко сократил золотые резервы, продав и задействовав в свопах около 60 тонн металла на сумму свыше $8 млрд после начала войны в Иране, сообщает Bloomberg. По данным регулятора, за неделю до 13 марта резервы снизились на 6 тонн, а неделей позже — еще на 52,4 тонны.

Одновременно, по данным Reuters, в рамках этих операций за последнюю неделю ЦБ реализовал около 22 тонн золота и провел свопы еще примерно на 31 тонну. В денежном выражении продажи составили около $3 млрд, дополнив $26 млрд валютных интервенций с начала конфликта.

Резкое сокращение резервов связано с попытками стабилизировать лиру на фоне роста спроса на доллар и удорожания импорта энергии после начала войны, отмечает Bloomberg. Власти используют золото из запасов объемом около $135 млрд как источник ликвидности, включая операции свопа с иностранной валютой, указывает основатель Phoenix Consultancy Айрис Джибре, на которую ссылается агентство.

Дополнительное давление оказало падение цен на золото: по расчетам банкиров, снижение котировок примерно на 10% за неделю уменьшило стоимость золотых резервов почти на $8 млрд, пишет Reuters. В совокупности стоимость золота в резервах страны сократилась примерно на $18 млрд — из-за продаж, свопов и снижения цен.

Масштабные операции Турции усилили давление на мировой рынок: за две недели объем реализованного металла превысил отток из биржевых фондов, обеспеченных золотом, который составил около 43 тонн, отмечает Bloomberg. На этом фоне спотовые цены на золото перешли к снижению и теряли до 2,4% в Лондоне.

Аналитики связывают действия Анкары с более широкой тенденцией. По словам стратега TD Securities Дэниела Гали, на которого ссылается Bloomberg, часть центробанков на фоне шока от войны может перейти от накопления золота к его продаже для выполнения долларовых обязательств, что временно снизит темпы глобального спроса на металл.