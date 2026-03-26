Молдавия разрешила «Лукойлу» продавать топливо на АЗС

Молдавия разрешила «Лукойлу» продавать топливо на заправках. Правительство предоставило российской компании временное разрешение на фоне энергетического кризиса в республике и роста цен на топливо. Об этом сообщил Национальный центр управления кризисами.

Как отметили в ведомстве, «Лукойл» сможет использовать резервы для снабжения всей национальной сети АЗС. Сейчас некоторые заправочные станции «Лукойла» в стране закрыты, что осложняет доступ граждан к топливу, уточнили в управлении.

Мера введена, поскольку сейчас часть станций «Лукойл-Молдова», имеющих крупнейшую долю на рынке страны, закрыты, сообщил центр управления кризисами.

Правительство также приняло ряд других мер для вмешательства в энергетический сектор и стабилизации ситуации.

24 марта в связи с кризисом в Молдавии ввели чрезвычайное положение на 60 дней.