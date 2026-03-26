Отказ Индии от доллара в нефтеторговле назвали серьезным ударом для США

Политолог-американист Геворг Мирзаян заявил, что отказ Индии от доллара в оплате нефти является серьезным ударом по США. Об этом сообщает News.ru.

По мнению Мирзаяна, операции в долларах позволяют США держать ситуацию на нефтяном рынке под своим контролем. Отказ Индии от операций в американской валюте, как считает эксперт, могут ослабить позиции Вашингтона.

«Перевод торговли нефтью из американских долларов в юани или другие валюты — это большой удар по Штатам в целом. Это не катастрофа, но то, что США из-за этого ослабляются — факт. Все операции в долларах в мире позволяют Вашингтону контролировать их, отслеживать, блокировать неугодных и так далее», — заявил политолог.

Эксперт также считает, что глобальное доминирование США в первую очередь обеспечивается не оружием, а долларом.

«Но для того, чтобы доллар полностью лишился статуса ведущей мировой валюты, нужно, чтобы люди перестали хранить в нем сбережения, перестали торговать в долларах не только нефтью. До этого еще далеко. Возможно, это никогда и не случится», — добавил Мирзаян.

Ранее в СМИ сообщили, что Индия стала чаще отказываются от доллара при покупке нефти из России.