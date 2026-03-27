Экипажи двух гигантских судов прервали проход через Ормузский пролив

Экипажи еще двух иностранных судов отказались проходить через Ормузский пролив из-за угрозы ракетных обстрелов со стороны Ирана. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса отслеживания движения судов MarineTraffic.

Речь идет о двух гигантских контейнеровозах китайской логистической компании COSCO Shipping Lines. Эти суда в итоге развернулись и начали двигаться в обратном направлении, в Персидский залив. До этого схожим образом поступил экипаж гигантского нефтяного танкера грузоподъемностью 160 тысяч тонн. Вскоре судно покинуло опасный район и направилось в другом направлении.

Экипаж одного из судов COSCO решил кардинально сменить курс примерно в 05:20 по московскому времени, а команда второго — около 05:50. Подобного рода инциденты стали первыми с участием сверхмощных контейнеровозов с начала войны в Иране, констатировали эксперты.

Эти суда двигались под китайским флагом. Ранее власти Ирана заявляли, что угроз движению кораблей из дружественных стран в акватории Ормузского пролива нет. Несмотря на это, экипажи иностранных грузовых судов, как видно на вышеуказанных примерах, все еще остерегаются пересекать важнейшую на Ближнем Востоке логистическую артерию. Они опасаются рисков повторения истории с американским танкером, двигавшимся под флагом Маршалловых Островов, который в итоге попал под удар в Шардже (ОАЭ) и загорелся. Главным условием для деблокирования Ормузского пролива власти Ирана назвали прекращение совместной военной операции США и Израиля в регионе.