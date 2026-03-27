Бизнес РФ возобновляет диалог с США и Европой

В начале предстоящего месяца в столице пройдет форум «ТОЛК-2026», в котором примут участие несколько западных спикеров, сообщают «Известия».

По мнению аналитиков, участие западных представителей на российских деловых форумах является важным знаком для рынка, хотя и пока ограниченным. Роберт Эйджи, руководитель Американской торговой палаты в России, ранее объявил о планах организовать российско-американский бизнес-форум на ПМЭФ-2026.

После возвращения Дональда Трампа на пост президента США, Москва и Вашингтон активизировали переговоры по вопросам экономического сотрудничества.

Специалисты полагают, что восстановление полного доверия между сторонами недостижимо без снятия ограничений, что, в свою очередь, связано с урегулированием конфликта в Украине. Однако уже наблюдаются определенные послабления: например, выдача нефтяной лицензии в условиях кризиса на Ближнем Востоке и исключения для отдельных финансовых операций.

Среди европейских партнеров, готовых к диалогу, эксперты называют Италию, Испанию и Австрию. Итальянский производитель Ariston в 2025 году вернул контроль над российскими активами, испанская Inditex ведет переговоры о возобновлении работы, а австрийский Raiffeisen Bank продолжает работать в стране.

При этом Россия остается крупнейшим поставщиком удобрений в Европу: за 11 месяцев 2025 года страны ЕС закупили их на €1,52 млрд, что стало рекордом с 2021 года. Лидером по закупкам стала Польша (€555 млн).