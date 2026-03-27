Над мировой экономикой нависла неожиданная угроза

Мировая экономика столкнулась с неожиданной угрозой — конфликт на Ближнем Востоке обернулся проблемами с поставками гелия, без которого рискуют встать важнейшие производства. Об этом сообщило издание The New York Times (NYT).

Газ, о котором идет речь, незаменим при производстве компьютерных чипов, которые обеспечивают работу искусственного интеллекта, важного двигателя американского рынка и экономического роста. В основном этот химический элемент добывают (как побочный продукт переработки природного газа) в США и Катаре. Однако последний остановил производство гелия, после того как стал целью иранских ударов. Как следствие, мировые поставки упали примерно на треть. Издание подчеркивает, что на восстановление поврежденных катарских производственных линий могут уйти годы.

Без гелия ведущие производители микросхем, включая Taiwan Semiconductor Manufacturing Company (TSMC) и южнокорейские Samsung Electronics и SK Hynix, рискуют не суметь продолжить работу. Под угрозой также окажется как выпуск IPhone от Apple, так и серверов искусственного интеллекта от Nvidia. Кроме того, NYT не исключает последствий для таких сфер человеческой деятельности, как научные исследования и космические путешествия.

Аналитики прогнозируют, что полупроводниковая промышленность ощутит дефицит через несколько недель или месяцев, так как пока компании полагаются на созданные запасы, а также на те партии гелия, которые уже были в пути, когда США напали на Иран. В начале войны в Ормузском проливе застряло около 200 специализированных контейнеров, используемых для транспортировки гелия. На их передислокацию, заправку и доставку газа потребителям могут уйти месяцы. Особенно уязвимыми выглядят производители микросхем в Южной Корее. В прошлом году около двух третей импорта гелия в эту страну приходилось на Катар.

Европа может лишиться СПГ из США

По прогнозам Reuters, из-за проблем с доступностью гелия многие отрасли могут столкнуться с падением производства. Многие предприятия, возможно, вообще перестанут выпускать микросхемы.