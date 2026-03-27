Цена нефти сегодня: Brent скорректировалась после активного роста

Стоимость майских фьючерсов на нефть сорта Brent на Лондонской бирже ICE Futures вечером 26 марта увеличилась на 5,7%, достигнув 108,01 доллара за баррель. Однако утром следующего дня цены на нефть начали умеренно снижаться. На текущий момент стоимость «черного золота» составляет 107,4 доллара. Это следует из данных площадки.

Бывший советник президента США Дональда Трампа, Джордж Пападопулос, заявил, что Соединенные Штаты не смогут компенсировать дефицит нефти на мировом рынке в условиях обострения ситуации вокруг Ирана и проблем с судоходством через Ормузский пролив. Ранее также стало известно, что российский рынок акций снизился из-за падения цен на металлы и роста инфляции.

Что говорят аналитики

Как отмечают специалисты, рынок ориентируется не столько на заявления о деэскалации, сколько на реальную продолжительность боевых действий, передает «Интерфакс». Повреждение нефтяной инфраструктуры или затяжной характер конфликта способны спровоцировать новый виток роста цен. По прогнозам экспертов Macquarie Group, в случае скорого завершения войны котировки быстро вернутся к прежним уровням, но если конфликт затянется до конца июня, цена барреля может подскочить до $200.

Накануне нефтяные котировки подскочили на фоне противоречивой информации о перспективах урегулирования военного конфликта на Ближнем Востоке. В то время как американская сторона заявляла о переговорах с Ираном, иранские чиновники опровергали эту информацию, указывая, что обмен посланиями идет только через посредников. Президент США Дональд Трамп также дал понять, что не стремится к быстрому соглашению, подчеркнув, что крайних сроков завершения операции не установлено.

При этом Трамп объявил о десятидневной отсрочке планировавшихся ударов по иранским электростанциям — до 6 апреля. Американский лидер охарактеризовал переговоры с Тегераном как «очень успешные».