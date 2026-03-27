Минфин планирует вернуться к покупке валюты: как это повлияет на рубль и ключевую ставку

Минфин планирует возобновить операции по бюджетному правилу на валютном рынке уже в апреле после мартовской паузы, считают опрошенные «Известиями» аналитики.

Ведомство приостановило интервенции на фоне обсуждения возможного пересмотра цены отсечения нефти, но в итоге изменения перенесли на 2027 год, чтобы не создавать турбулентности. Бюджетное правило предусматривает, что при превышении цены Urals выше базового уровня ($59 за баррель) сверхдоходы направляются на покупку валюты, при более низких котировках резервы продаются.

В марте Минфин взял паузу, чтобы выработать новые параметры. Однако ситуация изменилась: если в феврале Urals торговался ниже отсечки, то к концу марта цены резко выросли на фоне обострения на Ближнем Востоке. Необходимость срочного ужесточения отпала.

Возобновление интервенций может оказать умеренное давление на рубль, но резкого ослабления эксперты не ожидают — его сгладит высокая экспортная выручка. По прогнозам, в апреле доллар будет держаться в диапазоне 80–85 рублей, евро — 93–98.

Для бюджета возврат к обычному механизму означает, что сверхдоходы снова начнут направляться в ФНБ. Если нефть удержится на уровне $90–100 хотя бы полгода, казна может получить до 3,5 трлн рублей дополнительных доходов. Стабилизация курса и снижение нефтяных рисков создают пространство для смягчения денежно-кредитной политики: эксперты допускают, что к концу года ключевая ставка может опуститься до 12%.