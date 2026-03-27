Минфин высказался о налоге на сверхприбыль

Министерство финансов не планирует вводить налог на сверхприбыль для отдельных отраслей. Об этом журналистам сообщил статс-секретарь, заместитель министра финансов Алексей Сазанов. Его слова приводит ТАСС.

«Пока отчетность налоговую только сдали за 2025 год на этой неделе. Надо смотреть цифры. Пока мы их не видели, обсуждений нет», — сказал он.

До этого министр экономического развития Максим Решетников заявил, что Минэкономразвития готово к диалогу о налоге на сверхприбыль в отдельных отраслях, однако этот вопрос является предметом для отдельного анализа.

В конце февраля лидер партии «Справедливая Россия», глава думской фракции Сергей Миронов предлагал ввести налог на сверхприбыль банковского сектора. Сверхприбыль предлагалось рассчитывать как превышение средней арифметической прибыли за 2026 и 2025 годы над средней арифметической прибылью за 2024 и 2023 годы. Ставку налога предлагалось установить на уровне 10% без возможности скидки при досрочной уплате.

Ранее в Госдуме предложили увеличить налоги для богачей.