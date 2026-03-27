Валюта одного из ключевых партнеров России упала до минимума

Индийская валюта упала до очередного минимума, который составил 94 рупии за доллар. Об этом сообщило Bloomberg.

Причиной такой динамики стало бегство иностранных инвесторов из индийских активов. Они стремительно ускорили продажу акций и облигаций, так как опасаются, что дорогие энергоносители спровоцируют резкий скачок инфляции в стране, сильно зависящей от импорта. В марте иностранные инвесторы вывели из местных акций 11,5 миллиардов долларов.

В результате с начала американо-иранской войны рупия подешевела уже почти на четыре процента.

Ранее сообщалось, что валюты стран Азии стали обрушаться на фоне усиливающегося доллара. Инвесторы торопятся вывести деньги из более рискованных регионов и активнее вкладываются в американские активы. Помимо индийской рупии, упала южнокорейская вона, которая опустилась до исторического минимума.