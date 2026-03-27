Кремль сообщил о ущербе от энергошантажa Киева для трех стран
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Киева в энергетической сфере затрагивают интересы компаний из России, США и Казахстана.
Киев продолжает заниматься энергошантажом, что негативно отражается на интересах российских, американских и казахстанских компаний, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.
Ранее Дмитрий Песков обвинил киевский режим в использовании энергетических трубопроводов как инструмента шантажа стран Евросоюза.
Песков: Киев использует трубопроводы как оружие для попыток шантажа стран ЕС
Песков заявил о необходимости немедленного прекращения атак киевских властей на компрессорные станции и энергетического давления на страны Евросоюза.