Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что действия Киева в энергетической сфере затрагивают интересы компаний из России, США и Казахстана.

Киев продолжает заниматься энергошантажом, что негативно отражается на интересах российских, американских и казахстанских компаний, передает РИА «Новости». Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, отвечая на вопросы журналистов.

«Фактически энергошантажом занимается и продолжает заниматься Киев, отчего страдают интересы и нашей компании, и американских компаний, и казахстанских компаний», – заявил Песков.

Ранее Дмитрий Песков обвинил киевский режим в использовании энергетических трубопроводов как инструмента шантажа стран Евросоюза.

Песков заявил о необходимости немедленного прекращения атак киевских властей на компрессорные станции и энергетического давления на страны Евросоюза.