Неожиданный шторм серьезно ударил по мировым поставкам СПГ

Тропический циклон «Нарелле» третьей категории, обрушившийся на Западную Австралию, привел к серьезным сбоям в работе крупнейших предприятий по производству сжиженного природного газа (СПГ), сообщает Reuters.

Компания Chevron зафиксировала остановку производства на платформе Wheatstone, а также временное прекращение работы одной из трех технологических линий на заводе Gorgon — крупнейшем экспортном терминале СПГ в стране мощностью 15,6 млн тонн в год. Woodside сообщила о нарушениях на газоперерабатывающем заводе в рамках проекта North West Shelf.

Аналитики отмечают, что из-за циклона и событий на Ближнем Востоке оказалось затронуто более четверти мировых поставок СПГ, что может усугубить дефицит газа в Азии и Европе.

Восстановление производства на объектах начнется после возвращения персонала и обеспечения безопасности. В то же время проект Ichthys LNG компании Inpex не пострадал и продолжает работу в штатном режиме.