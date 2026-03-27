Трейдеры резко увеличили закупку опционов Brent по $150 за баррель

На фоне войны в Иране трейдеры начали массово приобретать опционы на покупку нефти Brent по цене 150 долларов за баррель с расчетом на конец апреля, сообщает Reuters.

Количество опционов на покупку июньских фьючерсов на нефть марки Brent по цене 150 долларов за баррель с экспирацией в конце апреля выросло почти в десять раз за последний месяц, пишет «Коммерсантъ».

По данным биржи ICE, число таких контрактов увеличилось с 3,4 тысячи до 28,9 тысячи лотов.

Стоимость нефти Brent за время войны в Иране возросла примерно на 50% и достигла 107 долларов за баррель. При этом цены на сырье остаются крайне волатильными, реагируя на развитие переговоров и изменения ситуации вокруг конфликта.

Глава отдела по деривативам и энергетике аналитической компании Energy Aspects Тим Скирроу отметил: «Инвесторы все чаще пытаются управлять рисками», связанными с войной в Иране. Он добавил, что если цена нефти достигнет 150 долларов за баррель, это приведет к снижению спроса, однако риски прямого дефицита сохраняются до тех пор, пока экспорт нефти из Персидского залива невозможен.

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев заявил о возможном росте цены нефти в ближайшие недели выше 150 долларов за баррель из-за перебоев в добыче и логистике на фоне конфликта США и Израиля с Ираном.

Аналитики Saudi Aramco прогнозировали рост стоимости нефти до 150 долларов за баррель в апреле при сохранении перебоев с поставками и закрытом Ормузском проливе.