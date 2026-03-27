Минэкономики понизит прогноз роста ВВП России в 2026 году

Уровень ВВП России в 2026 году будет значительно ниже текущего прогноза в 1,3%. Об этом заявил журналистам глава Минэкономики Максим Решетников, передаёт «Интерфакс».

«Мы предполагали, что первое полугодие будет сложным. Оно таким и оказалось. Все текущие показатели учтем в новом прогнозе, работа над ним сейчас идет», — сказал Максим Решетников.

Министр также добавил, что снижение ключевой ставки ЦБ имеет отложенный эффект, в связи с чем ситуация не сильно изменится в 2026 году. По словам Решетникова, точные цифры по прогнозу роста ВВП будут понятны в апреле.

По текущим оценкам ЦБ, ВВП России в 2026 году вырастет на 0,5–1,5%. Регулятор обновит макропрогноз в апреле.