Решетников назвал основные факторы поддержки рубля

Крепкий профицит торгового баланса и резко снизившийся отток капитала пока будут давить на российский рубль в части его укрепления, рассказал журналистам министр экономического развития РФ Максим Решетников на полях Евразийского межправительственного совета в Шымкенте (Казахстан).

"Пока у нас чем-то не будет гармонизирован торговый баланс - услугами, ростом импорта или сокращением экспорта, или возвращением предыдущей модели в плане оттока капитала, то ситуация будет такой", - объяснил Максим Решетников.

Он отметил, что в ближайшей перспективе рубль может оказаться даже более крепким, чем это предусмотрено в предыдущих прогнозах Минэкономразвития России.