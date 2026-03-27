Новак поручил подготовить проект запрета экспорта бензина с 1 апреля 2026 года
Российский вице-премьер Александр Новак поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года.
«Новак поручил Министерству энергетики подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля 2026 года с целью стабилизации цен и обеспечения приоритетного снабжения внутреннего рынка», — сообщает РИА Новости.
Эксперт в сфере автопроката Дмитрий Матвеев ранее объяснил, как формируется цена на бензин.