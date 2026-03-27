Россия вернулась в игру: Запад пришел в ярость от доходов Москвы на фоне кризиса в ЕС

Закрытие Ормузского пролива, а также удары по энергетической инфраструктуре Ближнего Востока создали значительные проблемы с импортом нефти. Наибольшую выгоду от происходящего получила Россия. Как отметили польские журналисты, цены на российское топливо взлетели – теперь Кремль диктует условия на рынке. Об этом сообщает издание Business Insider Polska.

«Цены на российскую нефть резко выросли из-за ближневосточного кризиса и временной отмены санкций администрацией президента США. Растущий спрос на этот товар позволяет РФ диктовать цены, что увеличивает ее доходы», – пишут авторы польского издания.

Раскрыта выгода России от роста цен на нефть

Стоимость российской нефти за последние несколько недель увеличилась более чем на 70 %. Эксперты оценивают, что Москва зарабатывает около 760 миллионов долларов в день от продажи своего топлива, а в текущем месяце ее доходы могут вырасти на 20 миллиардов долларов.

В Польше подчеркивают, что высокий спрос на российскую нефть позволяет Кремлю вести переговоры с позиции силы. Это вызывает недовольство на Западе, где сложившаяся ситуация воспринимается крайне негативно. Польские эксперты выражают свое недовольство тем, что благодаря кризису в Персидском заливе и действиям США, Россия вновь заняла сильные позиции и показала себя как надежный поставщик, передает АБН24.

Ранее сообщалось, что Россия продает нефть без дисконта или с премией.