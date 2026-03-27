Франция высвободила 4% от объема своих запасов нефти

Франция высвободила 580 тысяч баррелей нефти — 4% от объёма своих запасов, заявил министр экономики и финансов Франции Ролан Лескюр.

© Global look

«Мы начали освобождение нефти в объёме до 14,5 млн баррелей из стратегических резервов. В настоящий момент мы высвободили 580 тысяч баррелей, 4% от общего объёма обязательств страны», — цитирует его РИА Новости.

Ранее немецкий канцлер Фридрих Мерц раскритиковал решение США ослабить санкции против нефти из России. Он заявил, что считает его неправильным.

Портал Axios сообщал, что глава американской администрации Дональд Трамп оставил без внимания просьбы Мерца, премьер-министра Великобритании Кира Стармера и президента Франции Эммануэля Макрона не ослаблять санкции против российской нефти.