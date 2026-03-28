Глобальный ущерб от блокады Ормузского пролива оценен в умопомрачительную сумму

Продолжающееся закрытие Ираном Ормузского пролива может разрушить глобальные цепочки поставок. Группа европейских исследователей раскрыла, как закрытие Ормузского пролива может разрушить глобальные цепочки поставок. Согласно их расчетам, мировой экспорт на сумму до 1,2 трлн долларов может пострадать, если Тегеран будет держать пролив закрытым в течение длительного периода.

В то время как кратковременные сбои в работе, продолжительностью около двух недель, будут иметь ограниченные последствия, перебои, продолжающиеся более четырех недель, могут вызвать "каскадные проблемы", пишет о результатах моделирования Daily Mail.

У британского издания вызывает вполне понятное беспокойство тот факт, что результаты исследования показывают, что Великобритания наиболее подвержена этим потрясениям в цепочке поставок из всех стран Европы. Британия ежегодно импортирует через Ормузский пролив товаров на сумму 12 миллиардов долларов, при этом только катарский сжиженный природный газ (СПГ) и пропан обходятся в 5,9 миллиарда долларов. Исследователи говорят, что это создает "реальную уязвимость", поскольку Британия не сможет заменить свои поставки СПГ в краткосрочной перспективе, что приведет к росту цен для потребителей.

Проходящий между Персидским и Оманским заливами Ормузский пролив ограничен берегами Ирана на севере и побережьем Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) на юге, напоминает Daily Mail. Его исключительная важность для мировой экономики обусловлена тем фактом, что это единственный морской путь, соединяющий богатые нефтью страны Персидского залива с открытым морем.

Исследование, о котором рассказывает Daily Mail, было сосредоточено на пяти странах Персидского залива – Иране, ОАЭ, Катаре, Кувейте и Бахрейне, которые полностью проходят через пролив. Используя имитационное моделирование, исследователи смоделировали, как блокада повлияет на 10 тысяч танкеров, курсирующих между 1315 портами по всему миру.

Соавтор исследования доктор Джаспер Вершур из Технологического университета Делфта рассказал Daily Mail: "Уникальность пролива в том, что нет альтернатив перенаправлению грузов. Это отличает его от других таких стратегических морских проходов, как Суэцкий, Малаккский и Тайваньский, которые "обрабатывают" большие объемы грузов, но имеют альтернативные маршруты”.

В настоящее время около 20% мировой нефти транспортируется через этот узкий проход, что делает его "энергетической артерией" для многих стран. Однако после того, как Израиль и США начали воздушные бомбардировки, Иран приостановил сообщение через Ормуз. Через несколько дней после убийства Верховного лидера Али Хаменеи 28 февраля Иран объявил о контроле над проливом, в результате чего сотни судов оказались в ловушке в Персидском заливе.

По данным Британской организации морской торговли (UKMTO), с начала войны лишь горстке судов удалось ускользнуть, при этом по меньшей мере 16 судов подверглись нападению. Это уже привело к резкому росту цен на нефть и вызвало шоковую волну в мировой экономике, но исследователи предупреждают, что ситуация может ухудшиться.

Доктор Вершур отмечает, что их моделирование указывало на риск закрытия пролива, но они "определенно не ожидали, что ситуация будет развиваться так быстро и обостряться так быстро, как мы видим сейчас".

Чем дольше Иран будет держать пролив закрытым, тем глубже и сложнее будут становиться нарушения в цепочках поставок, пишет Daily Mail.

Соавтор Стефан Тернер, президент научного центра Complexity Science Hub, рассказал Daily Mail: "Пролив был закрыт около трех недель. Наше исследование показывает, что закрытие на две недели практически не имеет значения, но после этого последствия станут заметны. Через четыре недели проявятся каскадные эффекты в цепочках поставок из-за нарушения судоходства в проливе. И это приводит к непропорциональным потерям”.

Согласно моделированию исследователей, после 56 дней простоя задержки в движении танкеров значительно увеличиваются из-за пропущенных рейсов, перегруженности портов и изменения расписания маршрутов доставки.

Больше всего пострадают крупные азиатские экономики - Китай, Индия и Япония. Китай импортирует товаров через Ормузский пролив примерно на 97 миллиардов долларов, Индия - на 74 миллиарда, Япония - на 63 миллиарда.

В основном речь идет о поставках СПГ и нефтепродуктов, но на пять проанализированных стран Персидского залива также приходится от 8 до 10% мирового производства удобрений.

Исследователи прогнозируют, что длительное прекращение производства приведет к постоянному росту цен на энергоносители и издержек производства. Долгосрочные последствия трудно предсказать, но доктор Тернер предполагает, что последствия четырехнедельного перерыва могут длиться месяцами.