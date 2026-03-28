Япония вышла на рекордные запасы риса после кризиса

Запасы риса в Японии после периода острой нехватки в прошлые годы достигнут рекордного уровня. Об этом сообщило министерство сельского хозяйства, лесоводства и рыболовства страны.

По данным ведомства, к июню 2027 года объем риса в хранилищах частных компаний превысит 2,7 млн тонн, что станет максимальным показателем за всю историю наблюдений. При этом нормальным считается уровень запасов около 2 млн тонн.

Таким образом, страна смогла преодолеть кризис дефицита риса, который продолжался с 2024 года и был вызван неурожаем из-за неблагоприятных погодных условий.

На фоне нехватки цены на рис почти удвоились, в ряде магазинов фиксировался дефицит, а также обсуждалось возможное введение системы продажи продукта по талонам.

В феврале прошлого года средняя розничная цена на рис в Японии выросла почти на 90% по сравнению с тем же показателем годом ранее. Средняя рыночная цена за 5 кг риса в первую неделю февраля 2025 года составила 3829 иен (около 2296 руб. — «Газета.Ru»). Это на 90% выше, чем в феврале прошлого года — 2000 иен (1199 руб. — «Газета.Ru») за 5 кг риса.

Уже 40 лет рис кошихикари — самый популярный сорт в Японии. Прошлым летом в префектуре Ниигата только 5% его урожая были признаны пригодными для продажи — вместо обычных 80%. Это привело к пустым полкам в магазинах и призывам использовать стратегические запасы риса.