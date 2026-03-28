Россиянам могут предложить работать до 70 лет

Некоторые отрасли российской экономики столкнулись с проблемой старения своих работников. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. По его словам, в восьми отраслях доля работников, которым более 50 лет, составляет 35 % от общего числа занятых. Тогда как средний возраст россиян на рынке труда равен 42,5 годам. Насколько серьезна проблема, и можно ли ее решить?

Какие именно отрасли вызывают опасения у министра, он не уточнил. Но можно предположить, что те, где по-прежнему велика доля физического труда: металлургия, обрабатывающая и горнодобывающая промышленность, сельское хозяйство… Еще эксперты отмечают, что нет замены педагогам и врачам.

Что не вызывает сомнений, так это то, что рынок труда продолжает стареть: это естественный процесс и его остановить нельзя. Пока официально называются только общие цифры по дефициту кадров в стране – без учета старения. Так, в минувшем году количество вакансий в сегменте рабочих профессий увеличилось на 25 % и не похоже, что в нынешнем году эти вакансии закрылись.

Если сегодня средний возраст сотрудника более 42 годов, то получается, что уже к 2032 году практически повсеместно будут работать люди от 50 и старше. Чтобы ситуация оставалась стабильной, вице-премьер Татьяна Голикова ранее заявила, что уже в ближайшие 7 лет в экономику необходимо привлечь порядка 12 миллионов человек.

Удастся ли властям решить эти проблемы: и с подготовкой профессиональных кадров, и с демографией? По данным Росстата, в 2025 году дефицит рабочих профессий, где и отмечается возрастной перекос, составлял свыше 800 тысяч человек

Эксперты видят только два пути выхода из этого тупика: или в очередной раз повышать пенсионный возраст, что, разумеется, вызовет бурную реакцию протеста. Или его официально не повышать, но стимулировать пожилых тркдящихся рублем, чтобы они продолжали работать до глубокой старости. Оба варианты так себе. После 65 лет человек, даже при всем желании, не сможет составить конкуренцию молодому сопернику и повышение зарплаты должного эффекта не даст.

Доктор экономических наук Алексей Зубец согласен с тем, что возрастная проблема на рынке труда есть, население страны стареет.

- Еще недавно средний возраст работающих россиян составлял 35-38 дет, а сейчас уже перевалил за 40, - говорит он. – Но тут возникает вопрос: могут ли выполнять свои функции работники, которым больше 50 лет или нет? Если они в состоянии работать, то годы не являются помехой.

Возраст 50+ отслеживался, когда в стране основная масса граждан занималась физическим трудом – на заводах, у мартеновских печей и так далее. Сегодня рынок труда структурировался, и таких отраслей с тяжелым и вредным производством осталось немного. Основную часть составляет интеллектуальный труд, в том числе офисный. Количество сфер, в которых нет ограничений по возрасту, увеличилось.

- Обрабатывающие отрасли – основа экономики, там стареет рабочий класс. Каким образом решать эту проблему?

- Только механизацией и автоматизацией труда, повышением производительности. Чем, к сожалению, Россия похвастаться пока не может.

- А еще какие-то варианты существуют?

- Развивать программу здорового долголетия. Она позволяет держать ветеранов в хорошей форме, чтобы они были способны выполнять трудовые функции. Необходимо прививать нашим гражданам потребность в долгой старости, пропагандировать здоровый образ жизни.

- Наверное, нам легче заняться механизацией производства, чем агитировать россиян за здоровый образ жизни. Вряд ли такой вариант даст эффект.

- Не соглашусь с вами. Здоровый образ жизни способен сыграть существенную роль. Есть пример Южной Кореи. Формально там на пенсию выходят в 65 лет, но фактически люди работают до 72-73 лет. Повышение реально трудового возраста до 70 лет - это абсолютно возможно.

- Власти заявляют, что к 2032 году рынку труда потребуется дополнительно 12 миллионов человек. Мы их сможем найти?

- Если только завести мигрантов из Бангладеш и Индии. Это снизит средний возраст работающих россиян. Но нужно ли нам такое омоложение рынка труда? Ключевой вопрос опять упирается в повышение производительности труда. Именно к этому нас призывает и президент Владимир Путин. Если будут реализованы такие программы, цифра среднего возраста работников сильно снизится. У нас огромное количество людей работают грузчиками и продавцами в торговле, фасовщиками товара на складах и в хранилищах, водителями транспортных средств.

- Кого принято считать старым и не перспективным, существуют ли международные стандарты?

- По данным ООН, старость начинается в 75 лет. В большинстве развитых стран, на пенсию выходят в 65-67 лет и еще около 20 лет ветераны спокойно живут, а многие и продолжают работать.