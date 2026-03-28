Бигтех потерял $330 млрд за день

Американский фондовый рынок завершил неделю сильным падением: индекс Dow Jones впервые с начала года закрылся в коррекционной зоне (более 10% ниже исторического максимума), а S&P 500 показал самую длинную серию недельных потерь с 2022 года. Он потерял 1,7%, Nasdaq — 2,1%, а капитализация «великолепной семёрки» (крупнейшие технологические компании) уменьшилась за день на $330 млрд.

© if24.ru

Причина падения — сохраняющаяся геополитическая напряжённость на Ближнем Востоке. Нефть марки Brent поднялась выше $106 за баррель, WTI — выше $100, сообщает Yahoo Finance.

Президент США Дональд Трамп отложил ультиматум Ирану на 10 дней (до 6 апреля), но Тегеран продолжает отвергать американские условия, и неопределённость сохраняется. Инвесторы начинают закладывать в цены долгосрочный энергетический шок и его влияние на экономику, отмечают аналитики.