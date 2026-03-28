Премьер-министр Словакии Роберт Фицо заявил, что Братислава может не поддержать 20-й пакет санкций ЕС против России, если Еврокомиссия займёт сторону Украины в вопросе поставок нефти.

«Если Европейская комиссия собирается отдавать предпочтение Украине перед Словакией, то может забыть о поддержке 20-го пакета санкций против России», — цитирует его РИА Новости.

По словам Фицо, это также повлияет на готовность Словакии поддержать ускоренное вступление Украины в ЕС.

Премьер-министр отметил, что вопрос возобновления остановленной Киевом прокачки нефти по трубопроводу «Дружба» касается всей Центральной Европы. Он добавил, что при работающем нефтепроводе «не было бы никаких проблем с высокой ценой на топливо».

Рубио заявил, что США не планируют ослабить санкции против российской нефти

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Украина использует нефте- и газопроводы в качестве оружия для попыток шантажа стран Евросоюза.