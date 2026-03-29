Конфликт на Ближнем Востоке ударил по стоимости дизеля на Украине

Украина оказалась в десятке стран мира, где дизельное топливо подорожало сильнее всего. Рост цен в стране составил 33,9%.

Как сообщает Investor Insight, показатель Украины выше, чем в Германии (30,9%), Франции (27,8%) и Китае (25,4%). Столь резкое повышение связано с эскалацией конфликта вокруг Ирана и последовавшими перебоями в поставках энергоносителей.

Наиболее стремительный скачок цен зафиксирован в странах Азии, на Филиппинах дизель подорожал на 81,6% и в Нигерии — на 78,3%. Ряд азиатских государств демонстрируют рост выше 40–50%. В США повышение составило 41,2%, в Канаде — 36,9%. Европейские страны показали более скромную динамику, однако прирост также остаётся значительным.

Наименьшие изменения зафиксированы в странах Персидского залива, которые сами являются крупными производителями. В Катаре и ОАЭ дизель подорожал примерно на 7,9%, а в Саудовской Аравии цены остались без изменений. В Индии роста не зафиксировано вовсе, а в России он составил всего 0,5% — это один из самых низких показателей среди крупных стран.

Украина оказалась в числе наиболее уязвимых государств, острее других ощутивших последствия глобального топливного кризиса. Значительный рост цен на дизельное топливо уже влияет на логистику, стоимость перевозок и потребительские цены в стране.

Напомним, что 28 февраля Соединенные Штаты и Израиль начали крупномасштабную военную операцию против Ирана, нанося удары по военным объектам, в том числе в Тегеране. В ответ Иран атакует израильскую территорию и американские военные базы в регионе. Этот конфликт сопровождается взаимными обстрелами и нарастанием напряженности, что вызывает серьезную обеспокоенность у международных наблюдателей.

В ходе конфликта Иран закрыл Ормузский пролив, разрешив лишь некоторым дружественным странам, включая Китай, Индию, Пакистан, Малайзию и Ирак, обеспечить безопасный проход их судов через Ормузский пролив, являющийся важнейшим морским маршрутом.