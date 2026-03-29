Европа столкнется с энергетическими локдаунами, заявил специальный представитель президента России Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев. Такой прогноз он сделал в разговоре с автором информационной службы «Вести» Павлом Зарубиным.

Дмитриев убежден, что европейские страны столкнутся с нехваткой даже топлива для автомобилей. Причем жители этих государств ранее совершенно не понимали последствий энергетических локдаунов, которые обязательно возникнут в будущем, отметил он.

Если это произойдет, то Европа продержится как максимум один месяц, добавил политик. После этого она обратится к России с просьбой начать поставки энергоресурсов, заключил Дмитриев.

Ранее в Молдавии заявили о возможных плановых отключениях света. Глава Минэнерго республики Дорин Джунгиету объяснил такую меру дефицитом электроэнергии.