«Такого кризиса не было никогда»: Новак рассказал о ситуации на Ближнем Востоке

Последствия кризиса на Ближнем Востоке будут сказываться на протяжении значительного времени, предупредил вице-премьер России Александр Новак. Об этом пишет РБК.

США и Израиль 28 февраля начали масштабную операцию против Ирана. За 4 недели военных действий партнеры разрушили тысячи объектов ключевой инфраструктуры — промышленные площадки, объекты энергетики, здания образовательных учреждений.

КСИР в ответ нанес серию ракетных ударов по объектам на Ближнем Востоке, связанным с США и Израилем. В частности, по портам, воздушным гаваням, военным базам, заводам, НПЗ, энергостанциям.

Кроме того, Тегеран перекрыл Ормузский пролив, а представители движения «Ансар Алла» (хуситы) пообещали перекрыть Баб-эль-Мандебский пролив.

«Кризис действительно такой, который никто не мог себе представить. Его не было вообще никогда в таком объеме. Мир получил глубокий шок, и последствия его будут расхлебываться даже при прекращении конфликта сегодня минимум несколько месяцев», — разъяснил Новак.

Ранее сообщалось, что вице-премьер поручил Минэнерго подготовить проект постановления о запрете экспорта бензина с 1 апреля.