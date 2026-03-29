Четыре процента вин на российском рынке оказались подделкой

Доля поддельного вина на российском рынке составляет около 4%. Об этом сообщают в Роскачестве по итогам проверки, проведенной в прошлом году.

По словам главы ведомства Максима Протасова, под поддельными напитками подразумеваются либо содержащие не предусмотренные рецептурой ингредиенты, либо состоящие из иного сырья, чем было заявлено. Степень серьезности дефектов, при этом, может быть разной — от полного фальсификата до продукции с незначительно сниженным качеством.

Оценка вина строится на трех ключевых параметрах — цвете, аромате и вкусе. Комментирует доцент президентской академии в Санкт-Петербурге, руководитель Клуба профессионалов алкогольного рынка Максим Черниговский:

— 4% — это не очень много. С учетом того, что в сегменте крепкого алкоголя у нас уровень легального объема там достигает примерно 30% процентов, то 4% в сегменте винодельческой продукции это совсем немного. Я, честно говоря, думаю, что уровень фальсификата выше. То есть, если в сегменте пива и пивных напитков он оценивается до 10%, то в сегменте винодельческой продукции, я думаю, где-то это сопоставимая цифра. Надо полагать, это положительная динамика.

— Наверное, раньше было хуже.

— Да, конечно. Дело в том, что в 2019 году появился закон о вине, который стал действовать в России с 2020 года. И, конечно, ситуация изменилась, и изменилась в лучшую сторону. Закон сложный, он регламентирует все элементы винодельческого производства. Адаптироваться легальным операторам ко всем тем требованиям, которые в этом законе были заложены, было чрезвычайно сложно. Но эта адаптация прошла за эти почти уже шесть лет. И надо отметить, конечно же, на рынке винодельческой продукции ситуация стала гораздо лучше и с точки зрения качества, и с точки зрения снижения в том числе того самого пресловутого фальсификата. На самом деле регулятор в лице Росалкогольтабакрегулирования сделал все возможное, чтобы все заинтересованные стороны, в том числе конечный покупатель, мог, что называется, в режиме онлайн определить природу той или иной алкогольной продукции, в том числе и винодельческой. Уже много лет существует мобильное приложение, которое называется «Антиконтрафакт алко», где вы в режиме онлайн можете определить, отсканировав QR-код на акцизной марке, легальная или нелегальная это продукция.

По результатам проверки, в Роскачестве пришли к выводу, что самые надежные — российские игристые вина, а также импортные из Чили, Аргентины, Новой Зеландии и ЮАР.

В ведомстве также предупредили, что вина в стеклянных бутылках в среднем оказываются качественнее, чем напитки, продающиеся в картонных упаковках.