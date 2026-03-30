В России замедлилась инфляция из-за ОАЭ

Cнижение цен на туры в Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) замедлило инфляцию в России. Годовая инфляция в РФ в феврале составила 5,9%, сообщает газета «Известия» со ссылкой на данные Минэкономразвития РФ.

Как говорится в публикации издания, в середине марта она снизилась до 5,7%, однако к 23-му числу увеличилась до отметки в 5,8%. Несколько факторов стали причиной замедления инфляции. В частности, после февральского скачка заметно подешевели огурцы, а также уменьшилась стоимость поездок в ОАЭ, следует из «Анализа макроэкономических тенденций» Центра макроэкономического анализа и краткосрочного прогнозирования (ЦМАКП), имеющегося в распоряжении издания. Без данных факторов рост цен мог быть выше.

В 2026 году поездки в ОАЭ внесли в расчет недельной инфляции, исходя из анализа потребительского рынка и покупательского спроса. Как заявляли в Росстате, расходы граждан России на это направление существенно увеличились, поэтому его динамика стала важной для оценки инфляции.

До этого стало известно, что российские туроператоры завершили вывоз всех туристов из РФ, отдыхавших в ОАЭ по пакетным турам.