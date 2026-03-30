Три страны захотели создать нефтяной консорциум

Турция, Египет и Саудовская Аравия могут сформировать консорциум, чтобы управлять потоками нефти через Ормузский пролив. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

По данным агентства, соответствующие предложения, в том числе от Египта, ранее отправили в Белый дом. Они подразумевали структуру сборов, похожую на действующую в Суэцком канале.

Отмечается, что Турция, Египет и Саудовская Аравия попросили Пакистан принять участие в консорциуме. По словам одного из источников, официально Исламабад не получал предложения участвовать в инициативе, страна не будет делать этого.

Как пишет Reuters, предложение о консорциуме обсуждалось с США и Ираном.

Ранее СМИ сообщили, что Иран начал взимать плату с некоторых коммерческих судов за безопасный проход через Ормузский пролив, напоминает 360.ru.