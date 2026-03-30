$81.1493.42

В России призвали запретить микрофинансовые организации

Lenta.ruиещё 1

Микрофинансовые организации (МФО) наносят существенный вред россиянам, загоняя их в долговую яму. Подобного рода конторы следовало бы запретить, заявил глава партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов, его слова приводит ТАСС.

© РИА Новости

Деятельность таких организаций основана на желании заработать на клиентах за счет очень высоких процентных ставок. Несмотря на это, россияне быстро привыкают к подобным финансовым продуктам, отметил Миронов.

«Этот вид антинародного бизнеса нужно полностью запретить», — констатировал парламентарий.

Вместо МФО в России следовало бы создать государственную систему льготного кредитования, отметил Миронов. Речь идет о займах со ставкой два-три процента. Такая система поддержала бы потребительский спрос на внутреннем рынке, заключил он.

Ранее председатель правления АО «Национальный Банк Сбережений» Алексей Кузьмин предупредил об изменении тактики микрофинансовых организаций в России. Подобные конторы, пояснил он, стали загонять граждан в кредитную кабалу по-новому. Если раньше МФО предоставляли в основном займы «до зарплаты», отметил Кузьмин, то теперь они стали активно предоставлять средства на более длительные сроки.