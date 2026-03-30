Мировой скачок цен на энергоносители: что будет с ценами на отечественную продукцию

Мировой рост стоимости энергоносителей, вызванный ситуацией на Ближнем Востоке, не повлияет на стоимость отечественных товаров на внутреннем рынке. С таким заявлением выступил глава Минэкономразвития Максим Решетников в интервью Первому каналу.

По словам Решетникова, последствия подорожания в первую очередь затронут экспортные позиции. Ранее сообщалось, что инфляция в России в период с 17 по 23 марта ускорилась до 0,19% после 0,08% неделей ранее. По данным Росстата, с начала месяца цены выросли на 0,41%, а с начала года — на 2,78%.

Годовая инфляция по состоянию на 23 марта, согласно подсчетам Центробанка (на основе недельной динамики), достигла 5,99% против 5,88% неделей ранее. По методике Минэкономразвития (на основе среднесуточных данных за весь март прошлого года) показатель составил 5,84% после 5,79% на 16 марта. Расхождение в оценках объясняется тем, что в марте 2025 года цены росли медленнее в первой половине месяца и активнее — во второй.

Также ранее бизнесмен Олег Дерикаска предупредил, что мировая экономика может замедлиться из-за резкого роста цен на энергоносители на фоне войны в Иране, и призвал готовить российскую экономику к возможным последствиям.