Одна страна значительно увеличила импорт российского угля

В текущем месяце индийская сторона нарастила поставки российского угля. Это обусловлено снижением его импорта из других крупных стран-добытчиков, сообщает РБК.

Уточняется, что рост морского экспорта из России в Индию с первых чисел марта по 20-е составил 25% к такому же периоду февраля и на 50% — год к году. В связи с неблагоприятными ледовыми условиями в Финском заливе, твердое топливо начало перемещаться с северо-западного направления на южное. Портовые операторы в феврале обратились в Минтранс с просьбой направить ледоколы и ослабить контроль за судами, прибывающими в порт.

Увеличение объемов поставок также способствовало росту фрахтовых тарифов. Отчасти это связано с удорожанием топлива для судов из-за закрытия Персидского залива, через который оно доставляется.

Эксперты прогнозируют продолжение тенденции. В марте ожидается увеличение экспорта угля из России в Индию на 20-35% по сравнению с предыдущим месяцем.

Ранее в пресс-службе Минэнерго сообщали, что Китай сохраняет позиции ключевого партнера России по объемам поставок угля. В ведомстве отметили, что возможные незначительные колебания объемов экспорта объясняются сезонными факторами и ценовой динамикой на мировом рынке.