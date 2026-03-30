Раскрыты возможные доходы государства после ужесточения контроля за переводами россиян

Новая система автоматического обмена данными между налоговой службой и Центробанком, которая заработает в 2027 году, позволит выявлять недекларируемые доходы через переводы. Об этом пишет Baza.

Как сообщалось ранее, через Систему быстрых платежей в 2025 году прошло 103 трлн рублей. По оценкам экспертов, доля незадекларированных доходов от переводов между физлицами по СБП может составлять от 5 до 10%.

Если исключить транзакции самому себе и оплаты товаров и услуг, суммарный объем таких средств оценивается в 2,2–4,4 трлн рублей. При ставке налогообложения около 10% бюджет может дополнительно получать от 220 до 440 млрд рублей в год. В Минфине ранее сообщали, что доля теневой экономики в России составляет 10–12% от ВВП — около 20–26 трлн рублей в год.

При этом экономисты предупреждают о возможных побочных эффектах. Усиление налогового контроля может подтолкнуть бизнес к уходу в серую зону и увеличению использования наличных. Кроме того, изъятие средств у физлиц обернется снижением потребления, что ударит по налоговым поступлениям от предприятий.