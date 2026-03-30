У России заметили новые проблемы с углем

Индия в 2026 финансовом году (с 1 апреля по 31 марта) увеличит закупки металлургического угля в России, но такой рост не позволит компенсировать падение продаж в Китай. Об этом со ссылкой на участников рынка пишет «Коммерсантъ».

По оценке аналитиков BigMint, поставки в Индию российскими производителями вырастут на восемь процентов, до 23,8 миллиона тонн, что позволит им занять второе место после Австралии (39,6 миллиона тонн). Третьими с результатом 10 миллионов тонн останутся США.

В общей сложности импорт металлургического угля в эту страну увеличится на девять процентов за счет расширения металлургического производства. Индийский коксующийся уголь дает слишком много золы, что заставляет производителей обращаться к иностранным поставщикам.

Для роста экспорта компании из России увеличивают скидки, что бьет по доходности, но остается безальтернативными вариантом на фоне падения продаж в Китай. Источник издания на рынке указывает, что масштаб черной металлургии в КНР слишком велик, чтобы компенсировать сложную ситуацию на нем другими экспортными направлениями.

В феврале импорт коксующегося угля в Китай упал на 31,4 процента относительно января, до минимума за девять месяцев. Выплавка стали, по данным Всемирной ассоциации стали (WSA), в январе-феврале снизилась на 3,6 процента.

Младший директор по корпоративным рейтингам агентства «Эксперт РА» Олег Емельченков отмечает, что перспективными для России рынками выглядят Вьетнам, Малайзия, Пакистан, Тайвань и Турция. Все эти страны зависят от импорта сырья и развивают свою металлургию. Однако, уверен эксперт, дисконты на поставки из России сохранятся во всех вариантах.

Ранее сообщалось, что российские угледобывающие компании сталкиваются с дефицитом полувагонов, что с трудом позволяет им выполнять планы по погрузке угля.